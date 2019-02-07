Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı ve 14 daireli bir bina çöktü. Çöken binada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralı kurtarıldı.

Bakan Kurum ve Soylu olay yerinde

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Çöken binada oturanların olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralı

Bakan Kurum ve Soylu, önceliklerinin enkaz altındaki vatandaşların sağ salim çıkarmak olduğunu söyledi.

Soylu ve Kurum kriz masasından ayrılarak 2. kez enkaz alanına geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu ve Kurum daha sonra yıkılma tehlikesi bulunan diğer binayı da inceledi.

Soylu ve Kurum, evlerinden tahliye edilenler ve yakınlarından haber alamayan vatandaşlarla da bir araya geldi.

İncelemeler sırasında AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Soylu ve Kurum'a eşlik etti.

Gün içerisinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de kurtarıldığı haberi geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geç saatlerde olay yerinden yaptığı açıklamada ise çöken binanın enkazından 1'i ağır 4 kişinin daha kurtarıldığını söyledi.

Soylu, şunları söyledi:

"En son verilen bilgi 8 yaralı 2 vefattı. Şimdi bir dört kişi daha enkazdan çıkarıldı. En son 9 yaşındaki Mahmut Tayyip çıkarıldı. Yaşlı hanım teyzelerimiz bir de Ali amcamız çıkartıldı. Toplam 4 kişi. Birisinin durumu ağır ama diğerleri inşallah bir ağır durumla karşı karşıya değil."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yapıyor. https://t.co/jyZn538pNn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2019

Soylu, çalışmaya yandaki bina nedeniyle 5 dakika ara verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sayın Valimiz, AFAD Başkanımız, teknik arkadaşlarla hem yandaki binanın bodrumuna hem de zemin katına baktılar. Çalışmanın başındayız. Sizinle paylaştığımız bilgilerin tamamını aileler ve yakınlarıyla da paylaştık. Dönem dönem de kendileriyle bilgi paylaşımı yapılıyor.

Sayın valimiz de sabaha kadar bilgilendirmeye devam edecek. Biz de buradayız. İnşallah umudumuz, buradan göçük altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmaktır. Hem arkadaşlarımızın çalışmalarına dua edelim hem de enkaz altındakilerin kurtulmalarına dua edelim. Diğer tespitler yapılıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kendi çalışmalarını, Çevre Şehircilik Bakanlığımız kendi çalışmalarını yapıyor. Arkadaşlarımız şu anda göçüğün altında büyük bir gayretle çalışıyor."

Bakan Soylu, "Haber alınamayan kaç kişi var ?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

"Şu an bizim elimizde tespitler var. Müsaade ederseniz bu rakamları tam net bir tabloya ulaştıktan sonra verelim. Çünkü bu konularda vereceğimiz bir rakam bizi kendi adımıza bir spekülasyona iter. Onun için izniniz olarsa bizim elimizde rakamlar var. Bu rakamlarla ilgili Sayın Valimiz açıkladı. Hanede 40 kişi oturuyor toplam. Misafirler de var. Misafirlerle ilgili ulaştıklarımız var, ulaşamadıklarımız var. Onun için vereceğimiz bir rakam farklı sonuca yol açar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u arayarak bilgi aldığını dile getirerek, "5 dakika önce de kendilerine bilgi arz ettik son durumla alakalı... Bu konuda elimizde ne bilgi varsa açık bir şekilde tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz ama takdir edersiniz bunlar acı olaylar, söylediğimiz sözün telafisi sonradan mümkün olmaz. O yüzden mümkün olduğunca en net bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Binanın yakınındaki 7 bina boşaltıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, çöken binanın yakınındaki 7 bina emniyet amaçlı boşaltıldığını, 5 ayrı noktada kurtarma operasyonun sürdüğünü duyurdu.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktada açıklama yapan Kurum, yıkılan binanın yanındaki binada da tespitler yaptıklarını belirterek, "Binanın hem zemin hem de bodrum katındaki taşıyıcı sistem olan kolon ve perdelerin yıkıldığını gördük. Bir kaç kolon ve perde yıkılmış durumda" dedi.

Yanındaki binanın da risk teşkil ettiğini dile getiren Kurum, şunları söyledi:

"Yıkılma yönünü incelediğinizde kurtarma operasyonunun yapıldığı alana doğru yıkılma ihtimali var binanın. Hem AFAD Başkanlığımız hem de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce bina anlık takip ediliyor. Şu an için binada bir hareketlilik söz konusu değil. Anlık takip ediyoruz. Olası bir problemde de kurtarma yapan arkadaşlarımızı uyaracak bir sistem de geliştirdik.

Kurtarma operasyonuna verdiğimiz bu destekten sonra 5 ayrı noktada kurtarma operasyonu devam ediyor. Bu noktalarda da vatandaşımızı hem görsel hem işitsel olarak duyduğumuz alanlar var. Bu alanlarda da inşallah kısa zamanda vatandaşımıza erişeceğiz. Bu binanın etrafındaki toplam 7 binayı da emniyet amaçlı boşalttık. Çünkü emniyet amaçlı olası bir problemde o binaların da etkilenme durumu var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz gerekli tespitleri yapıyor."

Alanda ruhsatı olan ancak iskanı olmayan bir çok bina mevcut olduğunu belirten Bakan Kurum, sözlerini, "İmarda 5-6 kat görünüp yerinde 8-10 kat olan binalar var. Bunların tespitlerini yapacağız. Şu an önceliğimiz göçük altındaki vatandaşlarımızın hayatı. Bu çalışmayı bütün birimlerimiz gayretli bir şekilde sürdürüyor" diye tamamladı.

Çalışmalar devam ediyor

Olayın ardından ilerleyen saatlerde İstanbul Valisi Yerlikaya açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya,"Muhammet Alemdar'ımız, 9 yaşında, kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim, onu oradan sağlıkla inşallah kurtaracağız. Enkazın altındaki 2 kişiyle daha konuşuyoruz, onları da inşallah kurtaracağız." müjdesini verdi.

"4 vatandaşımızla temas kuruldu"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, olayın ardından İstanbul Valisi Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldı. Daha sonra olay yerine gelen Yıldırım burada açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'da çöken bina hakkında açıklama yapıyor. https://t.co/BJ5NYg5zCx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2019

Yıldırım "4 vatandaşımızla temas kuruldu. Onların enkazdan sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız canla, başla çalışıyor" dedi.

Yıldırım, çöken binanın yanındaki binanın da tedbiren boşaltıldığını belirtti.

Yıkılan bina ve tahliye edilen binalardaki vatandaşlar DSİ Dragos Misafirhanesine nakledildi.

Yıkılan binanın 3 katının kaçak olarak yapıldığına değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Allah böyle afetleri ve acıları bir daha yaşatmasın. Bu olay bize şunu gösteriyor. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara, kaidelere, fennine, tekniğine uymadan 'Aman bir şey olmaz. Benim temelim sağlam, demirim fazla.' gibi düşüncelerle yapılmış binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor."

7 katlı binada 14 daire bulunuyor

Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu söyledi.

Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.

İtfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye gelen çok sayıda sağlık ekibi yaralılara ilk müdahale için hazır bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.

Binada 43 kişi kayıtlı

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binada kayıtlı 43 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini söyleyerek, "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Bu arada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, olay yerinde inceleme yapmak üzere 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili, 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirilerek olay yerine intikal ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

"Bina 16.00 civarında yıkıldı"

Olay yerinde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çöken binayla ilgili bilgileri paylaştı.

Yerlikaya, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, 18 numaradaki apartmanın saat 16.00 civarında yıkıldığını kaydetti.

Bu olayın kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Öncelikle ilçemize, mahallemize, tüm İstanbulumuza geçmiş olsun diyoruz. Bu enkazın altındaki yaralılarımıza ulaşmak için arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. Bu üzücü olay olur olmaz 3 dakika içerisinde ambulanslarımız 112 acil komutadan, büyükşehirimizden itfaiyelerimiz, arama kurtarma, aynı zamanda AFAD ekiplerimiz buraya geldi.

Bir yaralımız daha çıkıyor. Arama kurtarma çalışması çok değerli bir iş. Burada biz komşularımızın, mahallelilerimizin buradaki arama kurtarma çalışmasının sessiz ortamda, sıhhatli ortamda, ulaşılabilir bir ortamda olması için bize yardımcı olması lazım.

Emniyetimiz, zabıtamız bu alanında arama kurtarma araçlarına ve özellikle ambulansların ulaşması için gayret sarf ediyor. Biz bu vakte kadar devamlı olay yerine gelen hemşehrilerimiz ki, onlar da bizim gibi sizler gibi çok üzülüyor, onlardan yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu konuda polisimize ve zabıtamıza zorluk çıkarmamalarını istirham ediyoruz. Sizler aracılığıyla tekrar hemşehrilerimden bunu rica ediyorum."

"Çalışmalar kesintisiz sürecek"

Yerlikaya, havanın kararmasının ardından enkaz bölgesinin aydınlatılacağını dile getirerek, arama ve kurtarma tamamlanıncaya kadar çalışmaların kesintisiz süreceğini kaydetti.

Yerlikaya, "Duamız enkaz altında olan kardeşlerimize. İnşallah onları sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bu enkaz altından en kısa zamanda çıkarmak en büyük temennimiz ve duamız" dedi.

"3 kat kaçak ve iskansız"

Yerlikaya, gazetecilerin "binanın hasarlı olduğu, bu nedenle çökme yaşandığının söylendiği, binada kaç kişinin bulunduğu" şeklindeki soruları üzerine, şunları kaydetti:

"Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin artı 7, 14 daire olduğu ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu az önce kaymakamımız bana arz etti. Bildiğimiz bilgi bu. Aynı şekilde Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler."

"Olayın nedeni araştırılıyor"

Patlama iddialarına ilişkin de Yerlikaya, olayın neden kaynaklandığının araştırıldığını belirterek, "İtfaiye dairesi, enkazla ilgili arama kurtarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz ve bütün mühendisler burada. Olay daha çok sıcak. Şu anda odaklandığımız bir konu var, can. Onları bir an önce oradan almamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, enkazın altında kaç kişi bulunduğuna ilişkin çeşitli rakamların olduğunu ifade ederek, şu anda sayı belirtmesinin doğru olmayacağını, bunu netleştirince kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürünün söylediğine göre, tekstil atölyesinin işletme ruhsatı olmadığını belirten Yerlikaya, "Dakikalar, saniyeler bizim için çok önemli. Oradakiler belki bizim sesimizin çoğunu duyuyor. Onlara ulaşmak için gelin bu alanı güvenli, sıhhatli, teknolojiye uygun bir arama kurtarma atmosferi haline getirelim" diye konuştu.

"Sessizliğe ihtiyacımız var"

Öte yandan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarımızda sessizlik çok önemli. Değerli vatandaşlarımız lütfen olay yerini boşaltalım. Sessizliğe ihtiyacımız var. Tüm arama kurtarma ekiplerimizle birlikte duyarlılığınızı ve desteğinizi bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarımızda sessizlik çok önemli.



Değerli vatandaşlarımız lütfen olay yerini boşaltalım.

Sessizliğe ihtiyacımız var.



Tüm arama kurtarma ekiplerimizle birlikte duyarlılığınızı ve desteğinizi bekliyoruz. — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) 6 Şubat 2019

Binanın çökme anı kamerada

Binanın çökme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 7 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi.

Binanın çökmeden önceki hali

Kaynak: TRT Haber, AA