Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 16:07
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