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Kars Belediye Başkanı Bilgen görevinden alındı
[Fotoğraf: AA]
6-8 Ekim olayları soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevinden uzaklaştırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim'de düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Tutuklananlar arasında bulunan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırıldı.
Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
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