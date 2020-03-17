Virüsün yayılmaması için sıkı tedbirler alınıyor. Yurt dışından gelenler 14 günlük karantina sürecine sokuluyor. Ama kimi zaman karantinadan kaçmak isteyenler oluyor. Karantina koşullarına uymamak toplum sağlığını tehdit ediyor. Türk Ceza Kanunu'na göre de suç teşkil ediyor.

Avukat Serdar Arslan:

"Karantinayı reddetme hakkı yok. Çünkü önceliğimiz toplum sağlığı 195. maddede karantina tedbirlerine uymayan kişilerin 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecekleri öngörülüyor. Tedbire uymamak tek başına yeterlidir. Karantinaya girmek, karantinadan çıkmak ya da birini kaçırmak buraya dahil edilebilir. Karantina aslında cezai müeyyide değil hayati bir tedbirdir."

TCK'nın 195. maddesi:

"Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de alınan tedbirlere uymayanları uyardı. Karantinadan kaçmanın suç olduğuna dikkat çekti. "Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" dedi.

"Virüsü bulaştırmak da suç"

Karantina koşullarına uymamanın yanı sıra virüsü bulaştırmak da suç.

Avukat Serdar Arslan:

"Yurt dışında kişilerin kasten bulaştırdıklarını gördük. TCK aslında kasten yaralama başlıklı 86. Maddede bunu belirliyor. Kasten yaralama da 1-3 yıl ölümle sonuçlanması halinde ise 8-12 yıl bir ceza öngörülebiliyor."