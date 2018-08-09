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Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Ordu Ünye ilçe merkezindeki Tabakhane Deresi’nin debisi yükseldi. Derenin üzerinde bulunan köprüler araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Sağanağın devam ettiği Ordu Ünye’de Tabakhane Deresi'nin debisi, yükselmeye başladı.

Ekipler, derenin üzerinde bulunan köprüler ile Karadeniz Sahil Yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Belediye ekipleri, derenin taşma ihtimali dolayısıyla vatandaşları can ve mal güvenlikleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde anonslarla uyarıyor.

Derenin etrafında bulunan ev ve iş yerlerinin zemin katlarının da boşaltılması isteniyor.

Selin köprülerin altına taşıdığı molozların temizlenmesi amacıyla iş makineleri yardımıyla çalışma yapılıyor.

Kaynak: AA / İHA

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