Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 08:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kara Kuvvetleri’nde FETÖ soruşturması: 19 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara merkezli 5 ilde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün Kara Kuvvetleri’ndeki gizli yapılanması yer alan 11’i görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ ile mücadele sürüyor. Ankesör kayıtları yine örgüt üyelerini deşifre ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı gizli yapılanması deşifre edildi.
11 görevde asker
Büfe, bakkal, market gibi yerlerde ankesörlü hatları kullanıp örgütün gizli sorumlularıyla iletişim kurdukları tespit edilen 11’i görevde, 3’ü emekli, 2’si ihraç 16 astsubay, 1’i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2 gizli sorumlu 19 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Operasyonlar Ankara merkezli 5 ilde sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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