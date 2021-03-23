FETÖ ile mücadele sürüyor. Ankesör kayıtları yine örgüt üyelerini deşifre ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı gizli yapılanması deşifre edildi.

11 görevde asker



Büfe, bakkal, market gibi yerlerde ankesörlü hatları kullanıp örgütün gizli sorumlularıyla iletişim kurdukları tespit edilen 11’i görevde, 3’ü emekli, 2’si ihraç 16 astsubay, 1’i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2 gizli sorumlu 19 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Operasyonlar Ankara merkezli 5 ilde sürüyor.

