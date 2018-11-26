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Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 43'ü muvazzaf 48 kişi ile 3 "sivil örgüt sorumlusu" hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün "sivil mahrem sorumluları" ile ankesörlü telefondan haberleştiği tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığından biri yarbay, 5'i binbaşı, 7'si yüzbaşı 48 kişi ile bu kişilerin bağlantı kurduğu 3 "sivil imam" hakkında soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı verilen askerlerden 43'ünün muvazzaf, sivil mahrem imamların ise kamu çalışanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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