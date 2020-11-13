Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kanuni sondaj gemisi Kadıköy açıklarında demirledi
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Yenikapı'dan hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi.
Kanuni sondaj gemisi, geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi.
Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.
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