Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 18:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanser taraması randevu sistemi kullanıma açıldı
[Fotograf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanser tarama sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açıldığını duyurdu.
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Etiketler: Fahrettin Koca Kanser Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları
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