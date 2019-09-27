Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener basın toplantısı düzenledi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, İstanbul'da gerçekleşen depreme dair açıklama yapıyor. https://t.co/mt5yt2RUoX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2019

Özener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"200’ün üzerinde deprem kaydettik"

Son 4 günlük deprem aktivitelerine baktığımız zaman, 200'ün üzerinde deprem kaydettik.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener: Son 4 günlük deprem aktivitelerine baktığımız zaman, 200'ün üzerinde #deprem kaydettik.https://t.co/EZN7JIHiFq pic.twitter.com/WJrqy3QAcS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2019

"Depremin zamanı konusunda bir şey söylememiz mümkün değil"

Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu psikolojimizi bozmadan kabul etmemiz gerekiyor. Depremin zamanı konusunda bir şey söylememiz mümkün değil. Vatandaş şunu bilecek; tarihsel depremler var. Enerji birikmesi var ve bu zamanı gelince dışarıya çıkacak. Bunun zamanını bilmiyoruz ama bizim üzerimize düşen depremlerle ilgili gerekli önlemleri almak. Şu saatte olacak, şu gün olacak diye zaman vermemiz mümkün değil.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener: Depremin zamanı konusunda bir şey söylememiz mümkün değil.https://t.co/EZN7JIHiFq pic.twitter.com/ezjh5Cr1Xp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2019

"Beklenen Marmara depremi 7'nin üzerinde olacak"

Beklenen Marmara depreminin 7'nin üzerinde olacağı bilimsel bir gerçek.

"Türkiye'de araştırmaya yeteri kadar kaynak bulunuyor"

Türkiye'de çok farklı kaynaklar var. Uluslararası kuruluşlar var. Türkiye'de araştırmaya yeteri kadar kaynak bulunuyor. Sadece Marmara'da 257 farklı teknikle gözlem yapıyoruz.

Kaynak: TRT Haber