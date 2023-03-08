Yardım için defalarca kez uçtuğu Kahramanmaraş Havalimanı'nda bu kez onun için tören vardı...

Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzlarında aprondaki katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından Adalıoğlu'nun özgeçmişi okundu.

2 çocuk babasıydı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, 28 yıl boyunca şerefle taşımıştı üniformasını. Artık emekliliği gelmişti. Vatanına adadığı ömrünün kalan kısmını evlatlarına vakfedecekti. Planları vardı, geleceğe umutla bakıyordu. Ama kaderindeki şehadet onu bekliyordu...

Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremleri onun da yüreğine kor düşürdü. Enkazdaki canları düşündü, kurtulanların çaresizliğini düşündü… Durmadı, duramadı… Önce emekliliğini dondurdu, sonra Eskişehir’den gönüllü oldu. Devleti için çok çalışmıştı ama millet için yapılacak daha çok işi vardı...

Evi başına yıkılanlara çadır götürüyordu



Bu kez depremzedeler için uçtu… Kahramanmaraş’taki çalışmalara katıldı. Saatlerce uçtu. Koli koli yardım taşıdı. Evi yıkılan acıyla kıvranan 'canlara' barınak olsun diye çadır yetiştiriyordu.

7 Mart günü elim bir kazayla helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu. Pilot Adalıoğlu 'kahraman' şehrin 'gönüllü' kahramanlarından biri oldu.

Çok hassasiyet gösterdik ama…

Onu uğurlamaya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de gelmişti. Yaşadığı derin acıyı bu sözlerle dile getirdi:

Kahraman arkadaşımız geçtiğimiz ay emekli dilekçesini vererek, mesleğini şerefiyle onuruyla yaptığı bu kutsal görevi tamamlamak üzereyken deprem olayından sonra, asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde emekliliğini dondurarak gönüllü olarak burada görev yapmıştır.

2 bin 100 saat uçuş yaptık, 600 tona yakın malzeme taşıdık, binlerce aracımız afet bölgesindeki kurtarma faaliyetine katıldı bir kaza olmasın diye hassasiyetle durduk ama maalesef kahraman arkadaşımı ebediyete uğurladık…







Ölmek var dönmek yok...



Çetin, ülkenin birlik ve bütünlüğü, vatandaşın canını, malını korumak içi görevlerini yapmaya devam edeceklerini de vurguladı:

Şehidimizin ruhu şad olsun, aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz, kahraman gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Ölmek var dönmek yok. Binlerce şehitte versek vatan için, millet için bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için, şehitlerimizin izinde yürümeye devam edeceğiz…



Adalıoğlu, 7 Nisan 1973'te Eskişehir'de dünyaya gelmişti. Maltepe Askeri Lisesi'nin ardından Kara Harp Okulu'ndan mezun olmuştu.