Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlanıyor
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kadir Topbaş için ilk tören 1999 yılında başkan seçildiği Beyoğlu Belediyesi'nde düzenlendi.
Kadir Topbaş'a veda.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2021
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için İstanbul'da uğurlama töreni düzenleniyor. https://t.co/zEYNZt16GS
Topbaş'ın Türk bayrağına sarılan cenazesi belediye binasının önüne götürüldü. Törene, eski mesai arkadaşları ve belediye çalışanları katıldı.
Topbaş'ın naaşı buradan, 13 yıl görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası götürüldü. Burada da Topbaş için tören düzenlendi.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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