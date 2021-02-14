Kadir Topbaş için ilk tören 1999 yılında başkan seçildiği Beyoğlu Belediyesi'nde düzenlendi.

Kadir Topbaş'a veda.



Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için İstanbul'da uğurlama töreni düzenleniyor. https://t.co/zEYNZt16GS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2021

Topbaş'ın Türk bayrağına sarılan cenazesi belediye binasının önüne götürüldü. Törene, eski mesai arkadaşları ve belediye çalışanları katıldı.

Topbaş'ın naaşı buradan, 13 yıl görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası götürüldü. Burada da Topbaş için tören düzenlendi.