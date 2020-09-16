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Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in, 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.
Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.
Savcı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.
Etiketler: Konya kadir şekerSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:01
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