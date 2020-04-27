Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3,5 saat sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle beşinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Ramazan ayı sonunda çifte bayram yapmayı umuyoruz. Somut neticeler almaya başladığımız bir döneme girdik.

- Türkiye, Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi durumdadır.

- Yaklaşık 40 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik, 25 bin kişi daha gelecek.

- 55 farklı ülkeye malzeme desteği verdik. Dost ve kardeş toplumlara umut olduk. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istediği bir dönemde elimizdeki imkanları dostlarımıza açmakta tereddüt etmedik.

- ABD'ye tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın ABD'ye hareket ediyor.

- Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlması bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz. 1 Mayıs sebebiyle bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması 3 gün uygulanacak.

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