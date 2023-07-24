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Gündem
TRT Haber 24.07.2023 15:52

Kabine toplantısı başladı: İşte gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Kabine toplantısına başkanlık ediyor. Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Kabine toplantısı başladı: İşte gündem maddeleri...

Dış politikada atılan adımlar, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu gündem başlıklarıyla toplandı.

NATO Liderler Zirvesi ve Körfez turu değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay diplomasi trafiği yoğundu. Önce Litvanya’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi katıldı. Ardından Körfez turuna çıktı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

3 ülke ile savunmadan enerjiye farklı alanlarda 18 anlaşmaya imza atıldı. Görüşmelerin yansımaları Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Erdoğan, Abbas ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği yeni haftada da sürecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelecek. Yarın yapılacak görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail - Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli mevkidaşını Ankara'da ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli mevkidaşını Ankara'da ağırlayacak

Netanyahu'nun sağlık sorunları sebebiyle ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyareti ise sağlık sorunları dolayısıyla ertelendi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin yeniden programlanacağını açıkladı. 

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

Tahıl koridoru anlaşması da masada olacak

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum toplantıdaki bir diğer başlık olacak.
Süresi sona eren tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin gelişmeler gündeme gelecek.

Ekonomi ve terörle mücadele de gündemde olacak

Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarında gelinen son nokta da Kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. 

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