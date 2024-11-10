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Gündem
AA 10.11.2024 05:01

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Kabine toplantısı başladı
[Fotoğraf: Arşiv]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 15.05'te başladı.

Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

ETİKETLER
10 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan
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