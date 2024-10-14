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Gündem
TRT Haber 14.10.2024 11:27

Kabine toplantısı başladı

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Öncelikli gündem başlığı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'ı hedef alan saldırıları ile savaşın bölgeye yayılma riski olacak. Terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek.

Kabine toplantısı başladı

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle başladı.

Gazze ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler, Beştepe'deki toplantının öncelikli başlıkları arasında. Soykırımcı İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda katil İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alınacak.

Terörle mücadele değerlendirilecek

Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşülecek.

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak.

Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Ekonomi de gündemde olacak

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda atılan adımlar değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak. 

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ekonomik Düzenlemeler Enflasyon İsrail'in Gazze Soykırımı Recep Tayyip Erdoğan Terör Örgütü Terörle Mücadele
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