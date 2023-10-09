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Gündem
TRT Haber 09.10.2023 16:51

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında başladı. Toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı başladı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.

Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

Ekonomik gelişmeler

Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.

Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

Terörle mücadele

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.

İsrail-Filistin çatışması

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar.
Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.  

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