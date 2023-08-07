Açık 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.08.2023 15:12

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bir araya geldi. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomi ve bazı Batı ülkelerinde terör örgütü mensuplarının eylemleri de öncelikli başlıklar arasında olacak.

Kabine toplantısı başladı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.10 itibarıyla başladı.

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

Avrupa'daki provokatif eylemler

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

Ekonomideki son gelişmeler

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin sıcak konu başlıkları olacak.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:15
Manisa'da orman yangını
16:34
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
16:07
Lübnan: Filistin kampında durum sakinleşti
16:09
Savunma sanayisinde ilk 100'e giren Türk şirketi 4'e yükseldi
16:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Derince Limanı'ndaki gemilerde olumsuzluk yok
15:48
ASELSAN ilk 50'de yükseliyor
Kocaeli'de TMO silosunda patlama
Kocaeli'de TMO silosunda patlama
FOTO FOKUS
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ