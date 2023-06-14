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Gündem
TRT Haber 14.06.2023 14:32

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda öncelikli gündem ekonomi olacak. Asgari ücrete yapılacak ara zam ve deprem bölgesine yönelik çalışmaların da ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısı başladı
[Fotograf: AA]

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Yeni kabine üyeleri ikinci kez bir araya geldi.

Toplantıda iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek.

Öncelikli gündem ekonomi

Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşülecek.

Asgari ücrete yapılacak ara zam konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

Afet bölgesi

Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının yapımı sürüyor. Toplamda 650 bin deprem konutunun yapılması hedefleniyor.

Depremzedelere konutların planlanandan daha erken teslim edilebilmesi için farklı formüller üzerinde duruluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.  

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