Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Ekonomideki son verilerin ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dış politikaya ilişkin gelişmeler değerlendirilecek.

Terörle mücadelede atılan ve atılması planlanan adımlar konuşulacak.

Dış politika ele alınacak

Toplantıda Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırılacak. Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele önemli gündem maddeleri arasında

Terörle mücadele başlığı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde. Toplantıda, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Koronavirüsle mücadelede son durum

Masadaki bir diğer konu koronavirüsle mücadele olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.