Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.55'te başlayan toplantıda gündem, fahiş fiyatlarla mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı.

En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.

Artan vaka ve vefat sayıları da ele alınacak

Koronavirüsle mücadele de gündem başlıklarından biri olacak. Yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayılarıyla aşılama oranları ele alınacak.

Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum gerçekleştirecek.

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak.

Hangi yasaların öncelikli olacağına ve çalışma takviminde yol haritasının nasıl şekilleneceğine kabinede karar verilecek.

Erdoğan'ın ABD'deki temasları da gündemde

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'deki temaslarıyla ilgili istişare ve değerlendirmelerini paylaşması da bekleniyor.