İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili (D.D), (S.N.B), (H.K), (R.Ö) ve (S.C.U) isimli şüpheliler gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada ise PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirildi.

