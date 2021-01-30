Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 20:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişiye tutuklama talebi
Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Savcılık, diğer 2 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.
Etiketler: Son Dakika Boğaziçi Üniversitesi Kabe
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