İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık, diğer 2 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.