Jandarma personeline "eşkıya" diyen milletvekiline soruşturma başlatıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir 'kanun ordusudur' ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir “KANUN ORDUSUDUR” ve 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir????????



Görevini yapan Jandarmamıza “eşkıya” diyen milletvekilini şiddetle… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 29, 2023