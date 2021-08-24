Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 04:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jandarma Genel Komutanlığında atamalar
Emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye terfi ettirilen ve görev yerleri değiştirilen komutanların atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Resmi Gazete
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