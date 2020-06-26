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Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis, 35 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Davada eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski albay Erkan Öktem'e "kasten öldürme" suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 13:08
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