AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.00 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 812 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 43 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 896 kişiden 667’sinin taburcu edildiği, 229 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.