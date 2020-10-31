Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedildi.

8 binada kurtarma çalışmaları sürüyor

Arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'nda çalışmalar tamamlandı, kalan 8 binada çalışmalar devam ediyor.

6 bin 49 personel görev yapıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı.

Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı.

Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli sevk edildi.

Toplam can kaybı 28'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız." ifadelerini kullandı.

521 artçı sarsıntı yaşandı

Deprem Ege Denizi'ne kıyısı olan iller ile İstanbul'dan da hissedildi. Büyüklüğü 4'ün üstünde olan artçı sarsıntılar da sürüyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 37'si büyüklüğü 4'ün üzerinde, 521 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Bölgeye yardım malzemeleri sevk edildi

Bölgeye acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla çadır ve battaniye gibi çok sayıda yardım malzemesi sevk edildi.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere ilk etapta 8 milyon liralık ödenek gönderildi.

Bakanlar bölgede

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da İzmir'de olacak.