Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedildi.

13 binada kurtarma çalışmaları sürüyor

Yıkılan ve hasar gören 13 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1'i boğulma olmak üzere şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi ise yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 364 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini söyledi.

296 artçı sarsıntı yaşandı

Deprem Ege Denizi'ne kıyısı olan iller ile İstanbul'dan da hissedildi. Büyüklüğü 4'ün üstünde olan artçı sarsıntılar da sürüyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 27'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde 296 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Bölgeye yardım malzemeleri sevk edildi

Bölgeye acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla çadır ve battaniye gibi çok sayıda yardım malzemesi sevk edildi.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere ilk etapta 8 milyon liralık ödenek gönderildi.

Bakanlar bölgede

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da İzmir'de olacak.