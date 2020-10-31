Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedildi.

13 binada kurtarma çalışmaları sürüyor

Yıkılan ve hasar gören 13 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1'i boğulma olmak üzere şimdiye kadar 21 kişi hayatını kaybetti, 799 kişi ise yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi." dedi.

277 artçı sarsıntı yaşandı

Deprem Ege Denizi'ne kıyısı olan iller ile İstanbul'dan da hissedildi. Büyüklüğü 4'ün üstünde olan artçı sarsıntılar da sürüyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 24'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 277 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Bölgeye yardım malzemeleri sevk edildi

Bölgeye acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla çadır ve battaniye gibi çok sayıda yardım malzemesi sevk edildi.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere ilk etapta 8 milyon liralık ödenek gönderildi.

Bakanlar bölgede

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da İzmir'de olacak.