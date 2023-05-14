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TRT Haber 14.05.2023 18:30

İzmir'de son durum

Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve sayım başladı. İşte İzmir'den gelen ilk sonuçlar...

İzmir'de son durum

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. YSK'nın yasağı saat 18.30 itibarıyla tamamlandı.

İşte gelen ilk verilere göre İzmir'den seçim sonuçları.

Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın[Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın]

Kent genelinde milletvekili genel seçimleri

İl genelinde sandıkların yüzde 80,35'i açıldı.

Cumhur İttifakı yüzde 32,24 oy aldı

Millet İttifakı yüzde 52,38 oy aldı

Ata İttifakı yüzde 2,23 oy aldı

Emek Ve Özgürlük İttifakı yüzde 9,58 oy aldı

Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,36 oy aldı

İzmir'de son durum

Kent genelinde cumhurbaşkanlığı genel seçimi

İl genelinde sandıkların yüzde 88,33'ü açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32,18 oy aldı.

Muharrem İnce yüzde 0,54 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 62,46 oy aldı.

Sinan Oğan yüzde 4,82 oy aldı.

İzmir'de son durum

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