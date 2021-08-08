İzmir'de minibüs kazası: 6 ölü, 11 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.
Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsteki 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralılar Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole yuvarlandı. Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.https://t.co/JkDjO8P2kb pic.twitter.com/6cMMnNuMQZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2021
Vali Köşger'den açıklama: 6 ölü, 11 yaralı
Kaza sonrası açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.
Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş 11 hemşehrimiz yaralanmıştır.— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) August 8, 2021
Vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim
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