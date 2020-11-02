AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.