AFAD'dan saat 17.20'de yapılan açıklamada, vefat edenlerin sayısının 64'ye çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, 949 kişinin yaralandığı, bunlardan 220'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 947 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı

Depremin ardından bir kısmı yıkılan Bayraklı ilçesindeki Karagül Apartmanı, kontrollü olarak yıkıldı.

Kontrollü yıkım öncesi AFAD ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yıkımda binaya getirilen vince bağlı yıkım makası kullanıldı. Yıkım sırasında toz bulutu oluştu. İtfaiye ekipleri su tutarak tozu azaltmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi. Binada yaşayan bazı sakinler de evlerinin yıkılışını hüzünle izledi. Binadan geriye kalan molozlar yarın sabah yapılacak incelemenin ardından kaldırılacak.

#SONDAKİKA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Vatandaşlarımıza yardımları bugün itibarıyla ödemeye başladık. Eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira yardım yapılacak.https://t.co/176GwJqpZU pic.twitter.com/j2w93qclMG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2020

Eşyasını alamayan vatandaşlara 30 bin lira yardım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz"