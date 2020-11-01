Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de can kaybı 62'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 62 oldu. AFAD verilerine göre, yaralı 940 kişiden 722'si taburcu oldu, 218 kişinin tedavisi devam ediyor.
AFAD'dan saat 17.20'de yapılan açıklamada, vefat edenlerin sayısının 62'ye çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, 940 kişinin yaralandığı, bunlardan 722'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218'inin ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.
İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 947 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Etiketler: Deprem Son DakikaSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 17:53
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