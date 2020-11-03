AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1528 artçı sarsıntı tespit edildi.

SAKOM’dan alınan bilgilere göre 109 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1036 kişiden 898’i taburcu edildi. 138 kişinin tedavisi sürüyor.



İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlandı. 3 noktada 4 binada çalışmalar sürüyor.



Bölgede AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplam 7 bin 880 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1206 araç görev yapıyor.