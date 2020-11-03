AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1475 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 102 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1.026 kişiden 883'ü taburcu edildi, 143 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.