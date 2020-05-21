Camilerin ses sistemini sabote ettiler. Ezan sesinin yankılanması gereken hoparlörlerden,, müzik yayını yaptılar. İzmir'de dört ilçede yapılan provokasyon büyük tepki çekti

Provokasyon İzmir Müftülüğünün ses sistemi frekansına sızarak yapıldı.

Kimin yaptığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Büyük tepki toplayan provokasyonla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Provokasyonla ilgili sosyal medya üzerinden dini değerleri alenen aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. "Saldırı kabul edilemez" dedi, suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Erbaş, Müslümanları derinden etkileyen eylemi gerçekleştirenler ve sosyal medya üzerinden eylemle ilgili videoları övenlerle ilgili başlatılan soruşturmanın takipçisi olacaklarını da vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'deki olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Erbaş, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez" dedi.

İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. pic.twitter.com/8G9zIaNXn7 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 21, 2020

Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan saldırı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Erbaş açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu provakatif eylemi gerçekleştiren bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

Provokasyona tepki yağdı

İzmir sistemin sabote edilip bazı camilerden müzik yayını yapılmasına tepkiler art arda geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik,, İstiklal Marşı'ndan dörtlük paylaşarak skandala tepki gösterdi. CHP ve İyi Parti "Provokasyonun sorumluları bulunsun" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tepkisini İstiklal Marşı'nın sekizinci kıtasını paylaşarak gösterdi. "Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..." mısralarını alıntıladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, İstiklal Marşı'nın aynı mısralarını paylaştı. İzmir'deki provokasyon için 'çirkin saldırı' ifadesini kullandı. "Cami ile sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu vardır" tepkisini gösterdi.

İzmir'de camilere yönelik müzik provokasyonuna CHP'den de kepki geldi. Grup Başkanvekili Özgür Özel "sorumlular bulunsun" çağrısını yaptı. Özel, "Camilerden müzik çalınması bir provokasyondur. CHP olarak bu işin üstüne gidilmesi ve arkasında kim olduğunun ortaya çıkarılmasını bekliyoruz." dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da 'provokasyon' dedi, olayı şiddetle kınadı. Türkkan, "Camiden böyle bir marşın çalınmasını inananlara karşı saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Bunu asla ve kata kabul etmiyorum reddediyorum. İnsanların inançları ile bu şekilde oynamak provokasyon çağrısı." ifadelerini kullandı.