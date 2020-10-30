Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

12 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralananların sayısının ise 419'a yükseldiğini bildirdi.

28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı

Bayraklı 258 Sokak'taki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.