İzmir'de dün akşam saatlerinde Türk Bayraklı bir ticari gemiye çok sayıda düzensiz göçmenin bildirildiği bilgisi üzerine harekete geçildi.



Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Narlıdere sahiline yaklaşan bir gemiyi izlemeye aldı. Onarım bildirimiyle Sahilevleri semtindeki balıkçı barınağına yanaşan gemi, kıyıya yanaşıp sığınmacıları aldığı sırada operasyon düzenlendi.

Operasyon, 5 Sahil Güvenlik Botu ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü Ekipleri ile denizden, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile karadan yürütüldü.

Yakıt deposuna bile istiflenmişlerdi

Gemide yapılan aramada 171 erkek 46 kadın ve 59 çocuk olmak toplam 276 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.

Sığınmacıların Türkiye'nin farklı illerinden getirilen Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklulardan oluştuğu belirlendi.

Nefes almakta güçlük çekiyorlardı

Gemiden çıkarılan bazı göçmenlerin nefes almakta güçlük çektikleri belirtildi. Operasyonda yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.