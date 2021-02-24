İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. 103’ü muvazzaf 134 asker ile 14’ü askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 130'u gözaltına alındı.

Şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün sözde sorumluları ile görüştükleri öne sürüldü.

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