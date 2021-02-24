Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 130 gözaltı
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 130'u gözaltına alındı.
İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. 103’ü muvazzaf 134 asker ile 14’ü askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 130'u gözaltına alındı.
Şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün sözde sorumluları ile görüştükleri öne sürüldü.
[Fotoğraf: AA]
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Etiketler: FETÖ Son Dakika
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