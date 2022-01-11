İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığınca İzmir ve 40 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Çalışma kapsamında 3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde, 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığına ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüphelinin yakalanmasına kararı verildi.

Şüphelilerden 113'ü gözaltına alındı.

2019'dan beri 3 bin 450 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Şüphelilerin haklarında başta Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi başkaca deliller bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ankesörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Kasım 2019'dan itibaren düzenlenen 23 ayrı operasyon sonucu 3 bin 450 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden 1525'inin tutuklandığı, 500 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca örgüt mensuplarının deşifresi için çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci olmak üzere toplam 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.