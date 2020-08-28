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İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
FETÖ'nün örgüt yöneticisi ve üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı terör örgütünün sözde Türk silahlı kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 08:38
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