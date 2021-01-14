Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 05:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: 48 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı, 59 adrese düzenlenen terör operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı.
İzmir merkezli yürütülen soruşturma neticesinde, 34’ü MLKP, 8’i DSİH, 1’i TKP/ML ve 8’i terör örgütü PKK üyesi olan 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yapılan operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların arasında, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas'ın da bulunduğu belirtildi.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait doküman ve 50 bin liraya da el konuldu.
Etiketler: PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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