İyi Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı skandal bir paylaşım yaptı. 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen Sarıtaşlı, tepki alınca sosyal medya hesabını kapattı.

Sarıtaşlı, sosyal medyadan "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" yazdı. Yaptığı paylaşım sonrasında yoğun tepki alan Sarıtaşlı, mesajını silip hesabını kapattı.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sarıtaşlı'ya ilk tepki partisinden geldi. İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Sarıtaşlı'nın kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini duyurdu.

AK Parti ve MHP'den tepki

Milletvekilleri de Sarıtaşlı'ya tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP emir verince en basit ve saçma konularda bile hemen paylaşım yapan Meral Akşener, kahraman şehit Ömer Halisdemir'e dil uzatan yöneticisi hakkında paylaşım yapmadı. Selahattin Demirtaş ailece kahvaltı teklif etse, çoktan açıklama yapıp kabul etmişti. Daha önce yaptığı gibi... Şehit Ömer Halisdemir, bir kahramandır. Bu vatanın ve milletin kahramanıdır. Ona dil uzatılınca herkes tepki göstermeli. Dünden bu yana CHP'den bir tepki gördünüz mü? Gerçek yüzünüz yine açığa çıktı. FETÖ ve PKK bu yüzden el ovuşturarak iktidar olmanızı istiyor." dedi.

Şehit Ömer Halisdemir, bir kahramandır. Bu vatanın ve milletin kahramanıdır.



Ona dil uzatılınca herkes tepki göstermeli. Dünden bu yana CHP'den bir tepki gördünüz mü?



Gerçek yüzünüz yine açığa çıktı. FETÖ ve PKK bu yüzden el ovuşturarak iktidar olmanızı istiyor. — Alpay Özalan (@alpayozalan35) July 26, 2021

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da "Ömer Halisdemir VATAN’DIR…" paylaşımını yaptı.