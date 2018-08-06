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İyi Parti'de 3 kurucu üye istifa etti

İyi Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

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İyi Partide 3 kurucu üye istifa etti

MHP'den istifa ederek, İyi Parti’nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan İyi Parti Kurucu Üyeleri Yusuf Halaçoğlu ile birlikte Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri ortak basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini açıkladı.

"Sergilenen tavırlar değişimin olmayacağını göstermektedir"

Halaçoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Sergilenen tavırlar Kurultay’da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İyi Parti’den istifa ediyoruz" dedi.

Daha önce de İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Hayrettin Barut, Ruhat Mengi, çok sayıda il başkanı ile partili istifa etmişti.

Kaynak: DHA

Etiketler: yusuf halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Nevzat Bor, iyi parti
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