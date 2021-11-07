Şehit yakınına küfür ettiği için tepkilerin odağında olan Lütfü Türkkan ile ilgili İyi Parti harekete geçti.

İyi Parti Meclis Grubu, Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın durumunu görüşmek üzere yarın toplanacak.

14.00'te yapılacak toplantı sonrası alınacak karar, kamuoyu ile paylaşılacak.