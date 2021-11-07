Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 13:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İyi Parti, Lütfü Türkkan ile ilgili kararını yarın verecek
İyi Parti, bir şehit yakınına küfür eden Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile ilgili kararını yarın verecek.
Şehit yakınına küfür ettiği için tepkilerin odağında olan Lütfü Türkkan ile ilgili İyi Parti harekete geçti.
İyi Parti Meclis Grubu, Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın durumunu görüşmek üzere yarın toplanacak.
14.00'te yapılacak toplantı sonrası alınacak karar, kamuoyu ile paylaşılacak.
Etiketler: İyi Parti
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