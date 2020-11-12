Önce liste krizi, ardından FETÖ'cü suçlaması...

İyi Parti'de bu kez de gizli anayasa tartışması yaşanıyor.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "İyi Parti, HDP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce gizli anayasa taslağı hazırladı" iddiasına tepki gösterdi.

"Siyaseten bedeli bellidir"

Dervişoğlu konuşmasında disiplin sürecini de işaret etti:

"Ortada kamuoyunu ikna edecek belge, veri, delil yokken İyi Parti'ye yöneltilen bu iftiranın elbette ki bir bedeli olacaktır diye düşünüyorum. İyi Parti olarak Sayın Ümit Özdağ'ın iddialarını ciddiye alan herhangi bir arkadaşımız, mensubumuz yoktur. Kendisi disiplin kurulana sevk edilmiş durumdadır. Siyaseten bedeli bellidir, karşılığı olması lazımdır."

