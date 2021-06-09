FETÖ soruşturmasında rütbesi sökülen eski Tuğgeneral Serdar Atasoy ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' iddiasıyla iddianame düzenledi.

32 buçuk yıla kadar hapis istemi

Serdar Atasoy için toplamda 32 buçuk yıla kadar hapis ve 131 bin lira adi para cezası istemiyle dava açıldı.

Teğmen rütbesini FETÖ elebaşı Gülen takmış

27 Ocak'ta gözaltına alınan Atasoy ifadesinde FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini itiraf etmişti.

Atasoy, teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını da söylemişti.

